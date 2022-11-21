Премьер Испании обратился к Путину: "Оставьте Украину в покое"

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил "громкое послание" президенту России Владимиру Путину на пленарном заседании Парламентской ассамблеи в Мадриде, заявив: "Оставьте Украину в покое".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais .

Пока эта "абсурдная война" не прекратится, предупредил Санчес, страны-союзники будут оставаться едиными рядом с украинским правительством, защищая демократию, суверенитет и территориальную целостность своей страны.

Санчес заверил, что НАТО укрепился "перед лицом глупых расчетов" российского президента, и похвалил "оперативность, решительность и разумность", с которыми Североатлантический союз отреагировал на вторжение.

Глядя в будущее, он призвал сохранять "твердость, единство и сдержанность", избегая эскалации конфликт. В качестве примера, он привел реакцию союзников на "случайное попадание ракеты" на территорию Польши на прошлой неделе, косвенно исключив, что это была российская атака.

"Сдерживание нельзя путать с пассивностью", - добавил Педро Санчес, который предупредил, что "военные преступления не могут остаться безнаказанными", напомнив, что Испания уже направила в Украину группу полицейских для сотрудничества с ее судебными органами и расследования военных преступлений России.

Санчес оценил вклад Испании в оборону Украины через фонд Европейского Союза для финансирования закупки оружия почти в 270 млн евро. Он высоко оценил солидарную реакцию испанского общества, напомнив, что более 135 тысяч украинских беженцев был временно приняты в Испании.