Премьер Испании встретится с Байденом: обсудят поиск "единого фронта" по Украине

Вместе с Канадой США будут пытаться завершить соглашение с Испанией по миграционным центрам в Латинской Америке, чтобы мигранты могли подать документы из своих стран, чтобы избежать бедности и насилия.

Испания и Канада остро нуждаются в рабочей силе и дали понять, что готовы принимать мигрантов из Латинской Америки, а также других стран, что уменьшит давление на США, которые сталкиваются с наплывом мигрантов вдоль границы с Мексикой.

Война между Россией и Украиной также будет среди тем сегодняшних переговоров в Белом доме.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес выразил обеспокоенность по поводу вторжения России в Украину во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином и призвал его к переговорам с Киевом.

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