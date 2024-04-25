Премьер Испании прекратил выполнение своих обязанностей: с чем связано

Премьер-министр Испании Педро Санчес принял решение на несколько дней приостановить выполнение своих обязанностей на фоне коррупционного скандала вокруг его жены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мне нужно сделать паузу и поразмыслить. Мне срочно нужен ответ на вопрос, стоит ли мне возглавлять правительство, или отказаться от этой чести", - заявил Санчес.

Он также подчеркнул, что в ближайший понедельник публично объявит о своем решении касательно того, останется ли он на посту премьер-министра, или уйдет в отставку.

По данным Reuters, Санчес сделал свое заявление в тот же день, когда испанский суд начал предварительное расследование возможного совершения его женой Бегоной Гомез коррупционных действий.

"Суд, который ведет расследование, не предоставил его деталей, поскольку дело непубличное. Отмечается только, что суд рассматривает жалобу антикоррупционной организации "Чистые руки", лидер которой связан с праворадикалами", - отметили источники агентства.

По данным этой организации, супруга премьер-министра якобы использовала свое влияние, чтобы получить спонсоров для университетской программы, которую она ведет.

"По словам Санчеза, серьезность полученных им и женой обвинений требует взвешенной реакции", - добавили источники.