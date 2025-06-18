Премьер Индии раскрыл детали договора о прекращении огня с Пакистаном

"Премьер-министр Моди ясно дал понять президенту США Дональду Трампу, что в этот период не было никаких разговоров на такие темы, как торговая сделка между Индией и США или посредничество США между Индией и Пакистаном", - заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри, комментируя разговор Моди с Трампом на полях саммита G7.

Ранее Трамп заявлял, что соседние страны Южной Азии, которые имеют ядерное оружие, согласились на прекращение огня после переговоров при посредничестве США, и что военные действия прекратились после того, как он призвал страны сосредоточиться на торговле, а не на войне.

При этом Мисри отметил, что переговоры о прекращении боевых действий велись непосредственно между Индией и Пакистаном по существующим военным каналам и преимущественно по требованию Пакистана. Премьер-министр Моди также подчеркнул, что Индия в прошлом не принимала посредничества и никогда не примет его.

Ранее в Пакистане заявили, что прекращение огня произошло после того, как его военные ответили на призыв индийских военных о прекращении огня, поступивший 7 мая.