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Премьер Хорватии был госпитализирован из-за проблем с сердцем

Суббота 15 марта 2025 13:43
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Премьер Хорватии был госпитализирован из-за проблем с сердцем Фото: Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович был госпитализирован из-за нарушения сердечного ритма. Врачи провели необходимую процедуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HINA.

Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович в пятницу вечером проходил лечение в Загребском госпитальном центре из-за случайного доброкачественного нарушения сердечного ритма.

Как сообщается, премьер-министр прошел необходимое лечение. Процедура была успешной, и врачи ожидают, что уже в субботу он сможет покинуть медицинское учреждение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Папа Римский Франциск сократил проповедь из-за проблем с дыханием. Он объяснил это приступом бронхита.

1 марта его перевели на искусственную вентиляцию легких. Состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма".

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