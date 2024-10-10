Премьер Грузии сделал циничное заявление о баннерах его партии с Украиной. МИД ответил

Что сказал Кобахидзе

Премьер Грузии в эфире телеканала Imedi TV прокомментировал использование фотографий с разрушениями в Украине в рекламе своей партии "Грузинская мечта". Он заявил, что это якобы "обнажило правду" об Украине.

Кобахидзе считает, что у народа Грузии не было информации о том, что происходит в Украине, и что предвыборные баннеры "Грузинской мечты" "обнажили" правду о том, что происходит в Украине в результате российской агрессии.

"Конкретные субъекты обеспокоены этими рекламными билбордами и соответствующим видео, с одной стороны, им удавалось скрывать от населения Грузии в течение 2,5 лет то, что происходило в Украине и что происходит в Украине сегодня, где царит полная катастрофа - с точки зрения экономики, инфраструктуры, гуманитарной помощи и другого", - сказал премьер.

Реакция МИД

Министерство иностранных дел Украины осудило попытки руководства Грузии вовлечь Украину во внутриполитические процессы накануне парламентских выборов, которые пройдут 26 октября.

"Вызывают удивление упорные попытки действующей власти Грузии стереть из памяти грузинского народа многочисленные преступления России, которые она совершила и продолжает совершать на временно оккупированных территориях как Грузии, так и Украины", - говорится в заявлении.

МИД заявил, что грузинское правительство превратилось в "ксерокс" Кремля, копируя подходы РФ к ограничению гражданского общества и правозащитных организаций. Также в Украине напомнили, что Грузия отказалась поддерживать международные санкции, введенные против РФ, возобновила авиасообщение с Россией, активизировала торговлю, вернула российские школы.

"Желающих обнажать правду призываем также объяснить собственному народу, почему в разрушенном российскими оккупантами Херсоне, где намеренно были уничтожены объекты критической инфраструктуры, перебоев с поставками света и газа на порядок меньше чем в мирном Тбилиси", - добавили в МИД.