Премьер Грузии анонсировал принятие "российского" законопроекта и пригрозил митингующим

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что будет продвигать законопроект об "иностранных агентах", который называют аналогичным российскому и который спровоцировал массовые митинги в Тбилиси, для принятия инициативы в парламенте в третьем чтении на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам главы грузинского правительства в ходе выступления на телевизионном брифинге в воскресенье, правящая партия "Грузинская мечта" обеспечит принятие законопроекта в третьем чтении на этой неделе.

Также Кобахидзе пригрозил протестующим, проводящим митинги и акции против соответствующей законодательной инициативы, судебным преследованием, если они "прибегнут к насилию".

Митинги в Тбилиси

Отметим, что грузинская оппозиция призвала противников законопроекта провести целую ночную акцию протеста возле парламента в Тбилиси, чтобы не допустить законодателей в здание в понедельник, 13 мая, когда они должны начать обсуждение скандального проекта закона в третьем чтении.

Ранее сообщалось, что по данным СМИ, 11 мая в протесте в Грузии во время митинга под названием "Европейский марш" приняли участие по меньшей мере 200 тысяч граждан.

Почему критикуют "российский" законопроект в Грузии

Документ, среди прочего, требует от организаций, получающих более 20% своего финансирования из-за границы, регистрироваться как агенты иностранного влияния, в противном случае им грозит штраф. Критики такой инициативы об "иноагентах" подчеркивают, что она противоречит демократическим принципам и аналогична той, что приняли в авторитарной РФ в 2012 году.

Добавим, что страны условного Запада и представители оппозиции Грузии осуждают законопроект как авторитарный и инспирированный Россией. В Европе также обращают внимание, что данная законодательная инициатива мешает евроинтеграции страны.

Добавим, что 12 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне массовых митингов против законопроекта об "иноагентах" предложила руководящей партии "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона до 1 ноября. То есть сделать закон действующим уже после парламентских выборов, которые состоятся 26 октября.