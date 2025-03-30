Премьер Гренладнии ответил на посягательства Трампа: США не получат остров

Премьер отметил, что Гренландия должна слушать, когда упоминают страну из-за рубежа. Однако она не должна поддаваться давлению.

Он отверг посягательства Трампа на остров и четко дал понять, что США не получат Гренландию.

"Президент Трамп говорит, что Соединенные Штаты "получают Гренландию". Я четко заявляю: США не могут этого сделать. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами решаем наше будущее", - заявил Нильсен.

Премьер добавил, что гренландцы не будут определять свое будущее через страх или принуждение. А на упреки США должны реагировать миром, достоинством и единством.

"С учетом этих приоритетов мы должны четко показать американскому президенту, что Гренландия наша. Так было вчера. Так есть сегодня. И так будет в будущем", - подчеркнул премьер.

Посягательство Трампа на Гренландию

После вступления в должность президента США, Дональд Трамп регулярно заявляет о намерении "купить" и взять под контроль Гренландию, поскольку это "нужно для международной безопасности".

В Гренландии, которая является полуавтономной территорией Дании, выступили против присоединения к США. На острове прошли протесты против политики Трампа. Дания также отвергает возможность покупки острова.

На днях Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс с женой. Во время визита он заявил, что США пока не будут увеличивать количество войск в Гренландии, но нацелены на ее безопасность.

А сегодня Трамп выразил уверенность в том, что США возьмут контроль над Гренландией. Он считает, что это 100% произойдет.