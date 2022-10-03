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Премьер Финляндии поддержала строительство заграждения на границе с Россией

Фото: Санна Марин, премьер Финляндии (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала идею финской пограничной службы о строительстве забора на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

По ее словам, предложение о строительстве забора является хорошим и к нему необходимо отнестись серьезно.

"Я считаю, что необходимо парламентское единогласие по этому вопросу, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", - заявила премьер.

При этом она добавила, что надеется на быстрое принятие решение о строительстве забора, но сам процесс будет долгим.

"Это будет не быстрый процесс, а потребуется несколько лет. Вот почему единогласие было бы важно для этого решения", - отметила чиновница

Напомним, ранее стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте и правительство согласовали параметры решения об ограничении въезда для граждан России.

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