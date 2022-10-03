Премьер Финляндии поддержала строительство заграждения на границе с Россией

По ее словам, предложение о строительстве забора является хорошим и к нему необходимо отнестись серьезно.

"Я считаю, что необходимо парламентское единогласие по этому вопросу, например, между парламентскими партиями. Однако условия для принятия решения есть", - заявила премьер.

При этом она добавила, что надеется на быстрое принятие решение о строительстве забора, но сам процесс будет долгим.

"Это будет не быстрый процесс, а потребуется несколько лет. Вот почему единогласие было бы важно для этого решения", - отметила чиновница