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Премьер Финляндии допустила обсуждение передачи Украине истребителей

Фото: Санна Марин, премьер Финляндии (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Финляндия может начать обсуждение передачи Украине своих истребителей Hornet. Но для таких поставок есть условия.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин.

По ее словам, такие дискуссии могут начаться в Финляндии, поскольку страна закупила у США современные истребители F-35.

"Думаю, мы могли бы обсудить Hornet - можно ли было бы предложить их Украине и какая подготовка для этого нужна", - заявила премьер.

При этом глава правительства уточнила, что обсуждения насчет передачи Украине истребителей находятся на очень ранней стадии и для таких поставок необходимо широкое международное сотрудничество.

Стоит заметить, что сейчас у Финляндии есть 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей. Заменить их на F-35 планируется до 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что Марин сегодня, 10 марта, посетила Киев с рабочим визитом.

В частности, она провела встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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