Премьер Эстонии предложила ЕС план для поднятия "оборонки"
Премьер Эстонии Кайя Каллас предложила Евросоюзу выпустить еврооблигации на 100 млн евро, чтобы профинансировать европейскую оборонную промышленность. Также она призвала делать больше для предоставления оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать и (исследовать – ред.), что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами индивидуально, слишком малы, чтобы их можно было масштабировать. Еврооблигации могут иметь гораздо большее влияние", - сказала Каллас в интервью Bloomberg.
Идею Каллас, как пишет Bloomberg, также поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и президент Европейского совета Шарль Мишель. Более экономные страны, такие как Нидерланды и Германия, скорее всего, будут менее заинтересованы в этом.
Кроме того, эстонский премьер высказалась и о помощи Украине. По ее словам, сегодня ЕС должен сосредоточиться на развитии украинской промышленности и обеспечении долгосрочных контрактов на поставку оружия в Украину, а также искать запасы оружия по миру, чтобы выкупить его и передать Украине.
"Европа сделала многое и должна сделать еще больше. Это очевидно", - подчеркнула она, призвав союзников выполнить обещание тратить 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет на поддержку Украины.
Напомним, ранее еврокомиссар по финансам Йоханнес Ганн заявлял, что ЕС сможет производить для Украины до 2 млн артиллерийских боеприпасов ежегодно с 2025 года.
А вчера президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла по миру 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые уже в ближайшие недели можно отправить Украине.
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