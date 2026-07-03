Эстония хочет создать "натовский легион", но есть несколько проблем

Эстония планирует официально разрешить гражданам стран-членов НАТО проходить службу в своих силах обороны. Соответствующий законопроект уже подали на рассмотрение в парламент страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эстонский общественный вещатель ERR .

Инициативу поддержали 53 депутата Рийгикога. Документ предлагает разрешить иностранцам из Альянса вступать в Союз обороны Эстонии (Kaitseliit). Это добровольческое формирование является важной частью национальной безопасности.

Главное новшество - предоставление иностранцам права занимать должности военного времени. Это касается должностей, требующих наличия воинского звания. Ранее такой механизм не имел четкой законодательной основы.

Это решение позволит официально привлекать опытных бойцов из других стран Североатлантического союза к планированию оборонных операций и формированию командных структур.

Кто и как будет служить в армии Эстонии

Участие иностранцев будет исключительно добровольным. Обязательный призыв на них не будет распространяться.

Требования к будущим добровольцам:

возраст от 18 лет;

гражданство страны-члена НАТО;

обязательное принесение военной присяги Эстонии.

Новые правила расширяют роль вспомогательных членов Союза обороны. Они смогут активно помогать во время кризисов или чрезвычайных ситуаций. Если парламент примет документ, закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Почему не все так просто

Не все эксперты восприняли идею положительно. Советник Комитета национальной обороны Айвар Энгель озвучил ряд замечаний. Он сомневается в необходимости такого шага.

"Учитывая, что Союз обороны вместе с женскими и молодежными организациями насчитывает более 30 100 членов, у организации не должно быть недостатка персонала", - отметил он.

Отдельный вопрос - языковой барьер. Языком военного командования в Эстонии является эстонский. Однако законопроект пока не устанавливает требований по знанию языка для иностранцев. Также существуют разногласия в медицинских стандартах. Для добровольцев они гораздо мягче, чем для профессиональных военных.