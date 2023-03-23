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Премьер Эстонии выступила против любого ослабления санкций против России

Фото: премьер-министр Эстонии Кайа Каллас (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Санкции против России нельзя ослаблять. Напротив, странам G7 следует снизить предел цен на нефть, чтобы еще больше сократить доходы страны-агрессора.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы знаем, что Россия меньше зарабатывает на нефти. Мы видим, что экономические санкции, включая ограничение цен на нефть, влияют на российскую экономику и ее способность подпитывать военную машину", - сказала она по прибытии на переговоры между 27 национальными лидерами ЕС в Брюсселе.

Каллас отметила, что санкции против России следует продлевать. По ее словам, Эстония согласится снова поднять ограничения, если цены на нефть возрастут.

Премьер-министр выступила против любого ослабления санкций против России, чего добивается Москва в переговорах по зерновому соглашению.

"Мы не должны ослаблять санкции", - подчеркнула она.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отмечал, что ЕС почти исчерпал предел санкций против России, поэтому следует сосредоточиться на финансовой и военной поддержке Украины.

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