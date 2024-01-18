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Премьер Эстонии Каллас претендует на пост главы дипломатии ЕС, - Politico

Фото: Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После выборов в Европарламент в июне 2024 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас может стать верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, в последнее время в кулуарах активно обсуждается сценарий, при котором летом основные руководящие должности ЕС займут четыре женщины: Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола, Метте Фредриксен и Кая Каллас.

Издание отмечает, что Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, Роберта Метсола останется спикером Европарламента, премьер-министр Дании Метте Фредриксен станет новым президентом Европейского совета, а Кая Каллас займет пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Таким образом, Еврокомиссию и Европарламент будут возглавлять Европейской народной партии. Социалисты получат Европейский совет, а либералы будут управлять Службой внешних действий, дипломатическим подразделением ЕС. Это соответствует тому, что ЕНП и Социал-демократическая партия займут первое и второе места на выборах, а либералы, скорее всего, займут четвертое место.

Команда мечты

"Это команда моей мечты. Это будет очень сильный сигнал", - цитирует Politico одного из дипломатов, говорившего на условиях анонимности.

Немаловажную роль в назначении Каллас главой европейской дипломатии может сыграть то, что сейчас на высших постах ЕС нет представителей Восточной Европы. В свете войны России против  Украины страны Восточной Европы считают, что регион должен получить некоторые ведущие позиции в ЕС, отмечает Politico.

Сама Каллас заявила об этом в интервью Politico в прошлом году, заявив: "Мы должны быть в центре внимания в поисках лучших должностей".

Выборы в Европарламент пройдут во всех странах ЕС с 6 по 9 июня 2024 года. Новый состав Европейской комиссии приступит к работе с ноября.

Напомним, Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей политической партией в Европарламенте, в проекте своего предвыборного манифеста предлагает разделить должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Предлагается создать отдельно должности комиссара по обороне, а также должность министра иностранных дел ЕС, назначив Совет европейской безопасности в его поддержку.

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