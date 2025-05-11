Премьер Эстонии: администрация Трампа становится "немного нетерпеливой" к играм РФ

Позиция Трампа по войне в Украине

Президент Дональд Трамп, несмотря на то, что его план об окончании войны в Украине за 24 часа не свершился, не прекращает попыток положить конец конфликту.

В тоже время WSJ пишет о том, что президент США Дональд Трамп розачарован тем, что ему не удалось быстро закончить войну в Украине. По его словам, урегулировать ее оказалось сложнее, чем он думал.

Кроме того, Трамп в частном порядке говорил советникам, что Путин не хочет прекращать войну и что обе стороны отказываются идти на компромисс. Также он "выражал удивление по поводу некоторых военных шагов Путина, включая бомбардировки районов с детьми".

Отметим, что глава Кремля Владимир Путин отказался от прекращения огня в Украине с 12 мая и предложил переговоры в Турции с 15 мая, но без перемирия. На это Трамп заявил, что продолжит работать с обеими сторонами, а предстоящая неделя будет "большой".

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