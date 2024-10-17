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Премьер Дании о плане победы Зеленского: есть очень хорошие идеи

Брюссель, Четверг 17 октября 2024 15:59
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Премьер Дании о плане победы Зеленского: есть очень хорошие идеи Фото: Метте Фредериксен, премьер Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В плане победы президента Украины Владимира Зеленского присутствуют хорошие идеи. Но ключевой является членство в НАТО.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DR.

"Эта война никогда не должна была начаться, поэтому никто из нас не хочет ничего больше, чем мира. Я думаю, что в представленном плане победы есть очень, очень хорошие идеи. И я согласна с Зеленским, что центральным элементом этого плана является членство в НАТО. Это самая важная страховка жизни, которую можно дать стране", - считает Фредериксен.

Но, по ее словам, желание Украины получить приглашение в НАТО поддерживают не все страны Альянса. В частности, США пока выступают против такой инициативы.

"Есть и те, кто до сих пор очень скептически относится к членству Украины в НАТО. Мы активно поддерживаем это с датской стороны. Я также скажу об этом сегодня", - отметила она перед саммитом ЕС.

Глава датского правительства подчеркнула, что согласна с необходимостью как можно скорее закончить войну между Украиной и Россией, но это необходимо сделать "демократическим и справедливым путем".

"К сожалению, я не вижу никаких признаков того, что Россия собирается признать какую-либо демократию… Теперь это враг для всех нас, и план победы должен отражать, насколько опасна Россия", - добавила Фредериксен.

Поэтому, по ее мнению, теперь Дания и другие страны, которые являются частью НАТО, должны быть готовы продолжать тратить гораздо больше денег на свою оборону. Это необходимо, чтобы люди жили в мире и безопасности.

План победы

Напомним, вчера, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский впервые публично раскрыл практически полное содержание плана победы.

Как выяснилось, план состоит из пяти пунктов и трех секретных дополнений. Первый пункт - это приглашение Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

Детально с содержанием плана можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Дания Война в Украине План победы Зеленского
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