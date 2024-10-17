Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: є дуже хороші ідеї

У плані перемоги президента України Володимира Зеленського є хороші ідеї. Але ключовим є членство в НАТО.

"Ця війна ніколи не повинна була початися, тому ніхто з нас не хоче нічого більше, ніж миру. Я думаю, що в представленому плані перемоги є дуже, дуже хороші ідеї. І я згодна із Зеленським, що центральним елементом цього плану є членство в НАТО. Це найважливіша страховка життя, яку можна дати країні", - вважає Фредеріксен.

Але за її словами, бажання України отримати запрошення до НАТО підтримують не всі країни Альянсу. Зокрема, США поки що виступають проти такої ініціативи.

"Є і ті, хто досі дуже скептично ставиться до членства України в НАТО. Ми активно підтримуємо це з данської сторони. Я також скажу про це сьогодні", - зазначила вона перед самітом ЄС.

Глава датського уряду наголосила, що згодна з необхідністю якнайшвидше закінчити війну між Україною та Росією, але це необхідно зробити "демократичним і справедливим шляхом".

"На жаль, я не бачу жодних ознак того, що Росія збирається визнати якусь демократію… Тепер це ворог для всіх нас, і план перемоги повинен відображати, наскільки небезпечною є Росія", - додала Фредеріксен.

Тому, на її думку, тепер Данія та інші країни, які є частиною НАТО, мають бути готовими продовжувати витрачати набагато більше грошей на свою оборону. Це необхідно, щоб люди жили у мирі та безпеці.