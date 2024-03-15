Премьер Чехии не стал озвучивать при Фицо детали о поставках боеприпасов Украине, - СМИ

Речь идет о встрече лидеров стран в Париже три недели назад, которую созвал президент Франции Эмануэль Макрон. Во время мероприятия планировалось обсудить ряд вопросов совместных усилий о закрытии наиболее насущных потребностей Украины в ходе российской интервенции.

Сначала премьер Чехии планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива по поиску боеприпасов для Украины из неевропейских стран.

Однако, когда оказалось, что вместо 15 представителей стран во время встречи их будет 25, одним из которых был премьер Словакии Роберт Фицо, Фиала сменил свою речь и скрыл детали.

Отмечается, что тогда Фицо выступил с речью по случаю двухлетней годовщины вторжения в Украину, в которой заявил, что российский диктатор Путин "ошибочно демонизирован".

Как объяснили анонимные источники в диппредставительстве, они действительно вычеркнули стратегически важную информацию из речи и позже предоставили ее "нескольким руководителям индивидуально".

"Глава чешского правительства не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины попала в российские уши из-за словацкого премьер-министра", - говорится в сообщении.