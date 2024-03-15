Премьер Чехии не стал озвучивать при Фицо детали о поставках боеприпасов Украине, - СМИ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сменил речь во время выступления перед союзниками по инициативе о закупке 800 тысяч боеприпасов для Украины. Он принял такое решение узнав, что за столом также будет присутствовать премьер Словакии Роберт Фицо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktualne.
Речь идет о встрече лидеров стран в Париже три недели назад, которую созвал президент Франции Эмануэль Макрон. Во время мероприятия планировалось обсудить ряд вопросов совместных усилий о закрытии наиболее насущных потребностей Украины в ходе российской интервенции.
Сначала премьер Чехии планировал проинформировать других о том, как идет чешская инициатива по поиску боеприпасов для Украины из неевропейских стран.
Однако, когда оказалось, что вместо 15 представителей стран во время встречи их будет 25, одним из которых был премьер Словакии Роберт Фицо, Фиала сменил свою речь и скрыл детали.
Отмечается, что тогда Фицо выступил с речью по случаю двухлетней годовщины вторжения в Украину, в которой заявил, что российский диктатор Путин "ошибочно демонизирован".
Как объяснили анонимные источники в диппредставительстве, они действительно вычеркнули стратегически важную информацию из речи и позже предоставили ее "нескольким руководителям индивидуально".
"Глава чешского правительства не хотел, чтобы стратегическая информация о боеприпасах для Украины попала в российские уши из-за словацкого премьер-министра", - говорится в сообщении.
За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.
В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тысяч калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.
Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.
На днях Павел заявил, что союзники уже нашли почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.
В то же время премьер-министр Чехии Петр Фиала заявлял, что чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч боеприпасов для Украины в необязательном порядке.
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