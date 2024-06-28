Премьер Чехии рассказал, когда будет подписано соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Гарантии безопасности

В 2023 году странами "Большой семерки" был достигнут консенсус о предоставлении Украине гарантий безопасности. Реализация этого решения осуществляется путем заключения отдельных двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и каждой из стран-партнеров. Срок действия таких соглашений составляет 10 лет.

Содержащиеся в соглашениях положения во многом схожи. Они предусматривают поддержку Украины в период военных действий, а также обязательства по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи. Помимо этого, страны-гаранты выражают свою поддержку курсу Украины на интеграцию в Европейский союз и НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о гарантиях безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией.

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