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Премьер Чехии рассказал, когда будет подписано соглашение о гарантиях безопасности с Украиной

Фото: премьер-министр Чехии Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина и Чехия подпишут соглашение о гарантиях безопасности на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне, который состоится 18 июля.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"С президентом Владимиром Зеленским вчера мы договорились, что завершим переговоры по тексту чешско-украинского соглашения о безопасности до саммита НАТО в Вашингтоне. Затем мы подпишем его на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне 18 июля", - сообщил он. 

Гарантии безопасности

В 2023 году странами "Большой семерки" был достигнут консенсус о предоставлении Украине гарантий безопасности. Реализация этого решения осуществляется путем заключения отдельных двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и каждой из стран-партнеров. Срок действия таких соглашений составляет 10 лет.

Содержащиеся в соглашениях положения во многом схожи. Они предусматривают поддержку Украины в период военных действий, а также обязательства по оказанию военной, гуманитарной и финансовой помощи. Помимо этого, страны-гаранты выражают свою поддержку курсу Украины на интеграцию в Европейский союз и НАТО.

27 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашения о гарантиях безопасности с ЕС, Литвой и Эстонией.

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ЧехияГарантии безопасностиВойна России против Украины