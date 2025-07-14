Премьер Чехии в письме призвал Фицо не блокировать санкции против России, - СМИ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала направил письмо словацкому коллеге Роберту Фицо с призывом не блокировать 18-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против Российской Федерации (РФ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prague International.
В письме Фиала призвал к совместным действиям против российской агрессии в отношении Украины, а также напомнил об общем историческом опыте оккупации со стороны Москвы. В частности отметил, что блокирование санкций только изолирует Словакию в европейском сообществе.
"Мы имеем общий интерес в обеспечении безопасности наших граждан. Сотрудничество в рамках ЕС и НАТО является основным условием", - добавил он.
Премьер Чехии заявил, что надеется, что Братислава как "ближайший партнер" пересмотрит свою позицию и поможет сохранить единство демократического мира против агрессии со стороны России.
10 июня Европейская комиссия представила новый пакет санкций против РФ, которые должен ударить по доходам врага от энергоносителей, банков и военной промышленности. Впрочем, уже вскоре Будапешт и Братислава отказались поддержать новый пакет санкций из-за нежелания терять возможность закупать дешевые российские нефть и газ.
По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) Словакии Юрая Бланара, его страна откажется от вето, если ЕС предоставит гарантии уменьшения негативных последствий отказа от российских источников энергии.
9 июля послы ЕС в очередной раз не смогли достичь согласия по новому пакету ограничений из-за блокирования со стороны Словакии.
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