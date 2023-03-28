Премьер Британии призвал Си Цзиньпина провести переговоры с Зеленским

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака во время слушаний в процедурном комитете британской Палаты общин.

Премьер-министр Британии считает, что последние действия Китая в связи с полномасштабным вторжением России в Украину взорвали его статус как нейтральной стороны, и отныне Лондон призывает Пекин к конструктивным шагам в этом направлении.

Сунак отметил, что Лондон и другие западные столицы приветствуют поддержку Китаем территориальной целостности Украины в рамках различных заявлений и форматов, однако не считают, что действия Пекина придают доверие Китаю как к нейтральной стороне.

"Мы призываем Си Цзиньпина (главу Китая - ред.) напрямую пообщаться с президентом Зеленским по любому конкретному мирному предложению, которое Китай заинтересован предложить… Для Китая было бы правильно взаимодействовать непосредственно с Украиной в этом вопросе", - отметил Сунак.

Комментируя недавний визит китайского лидера в Москву, премьер Британии констатировал, что Россия зависит от Китая, поэтому он призывает Си Цзиньпина использовать свое влияние на российского диктатора Владимира Путина, чтобы убедить его прекратить эту войну и вывести войска из Украины в качестве предпосылки для переговоров.

"В мирном предложении Китая были разные пункты, их поддержка территориальной целостности Украины действительно заслуживает одобрения. Но, как я уже сказал, их другие действия другие заявления подорвали доверие к ним как к нейтральной стороне в этом вопросе", - добавил он.

Ожидалось, что Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение нескольких дней после визита в Москву, поскольку он не общался с ним после вторжения России. Однако этот разговор еще не состоялся.

Напомним, как ранее заявили на Банковой, разговор Зеленского и Си Цзиньпина планируется, но у ее организации возникли определенные сложности из-за позиции Пекина.

Ранее мы писали, что во время визита главы Китая в Москву, в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако украинский президент сообщил, что не получал от Китая предложений по переговорам.

Однако, несмотря на позицию Китая, Евросоюз настаивает на том, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским.

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