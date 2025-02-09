Премьер Британии срочно уволил министра здравоохранения из-за скандала
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил министра здравоохранения Эндрю Гвинна. Причиной этого стали неэтичные сообщения Гвинна в WhatsApp.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Накануне газета The Mail on Sunday заявила, что Гвинн писал в мессенджере WhatsApp комментарии сексистского характера о заместителе премьер-министра Британии Анджеле Рейнер и расистские замечания о депутате от Лейбористской партии Дайан Эбботт. Она стала первым британским темнокожим парламентарием Лейбористской партии.
В другом сообщении чиновник написал, что надеется, что 72-летняя жительница города Стокпорт, которая обратилась к местному депутату с жалобой на вывоз мусора, вскоре умрет.
Гвинн в конце концов извинился за свои неэтичные сообщения. Однако Стармер уволил его с должности министра здравоохранения, а Лейбористская партия отстранила от членства.
"Я глубоко сожалею о своих безрассудных комментариях и прошу прощения за любую причиненную обиду. Я полностью понимаю решения, принятые премьер-министром и партией, и, хотя я глубоко расстроен тем, что меня отстранили, буду всячески поддерживать их", - сказал Гвинн.
Напомним, что летом 2024 года на досрочных выборах в Британии победила Лейбористская партия. Правительство страны возглавил Кир Стармер.
На посту премьер-министра Британии Стармер заменил консерватора Риши Сунака, который возглавлял правительство с 25 октября 2022 до 5 июля 2024 года.
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