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Прем'єр Британії терміново звільнив міністра охорони здоров’я через скандал

Лондон, Неділя 09 лютого 2025 12:22
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Прем'єр Британії терміново звільнив міністра охорони здоров’я через скандал Фото: у Британії звільнили міністра охорони здоров’я через скандал (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна. Причиною цього стали неетичні повідомлення Гвінна у WhatsApp.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні газета The Mail on Sunday заявила, що Гвінн писав у месенджері WhatsApp коментарі сексистського характеру про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт. Вона стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії.

В іншому повідомленні чиновник написав, що сподівається, що 72-річна мешканка міста Стокпорт, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, незабаром помре.

Гвінн зрештою вибачився за свої неетичні повідомлення. Проте Стармер звільнив його з посади міністра охорони здоров'я, а Лейбористська партія відстронила від членства.

"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, прийняті прем'єр-міністром і партією, і, хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", - сказав Гвінн.

Нагадаємо, що влітку 2024 року на дострокових виборах у Британії перемогла Лейбористська партія. Уряд країни очолив Кір Стармер.

На посаді прем'єр-міністра Британії Стармер замінив консерватора Ріші Сунака, який очолював уряд з 25 жовтня 2022 до 5 липня 2024 року.

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