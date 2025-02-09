Прем'єр Британії терміново звільнив міністра охорони здоров’я через скандал
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звільнив міністра охорони здоров’я Ендрю Гвінна. Причиною цього стали неетичні повідомлення Гвінна у WhatsApp.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Напередодні газета The Mail on Sunday заявила, що Гвінн писав у месенджері WhatsApp коментарі сексистського характеру про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт. Вона стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії.
В іншому повідомленні чиновник написав, що сподівається, що 72-річна мешканка міста Стокпорт, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, незабаром помре.
Гвінн зрештою вибачився за свої неетичні повідомлення. Проте Стармер звільнив його з посади міністра охорони здоров'я, а Лейбористська партія відстронила від членства.
"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, прийняті прем'єр-міністром і партією, і, хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", - сказав Гвінн.
Нагадаємо, що влітку 2024 року на дострокових виборах у Британії перемогла Лейбористська партія. Уряд країни очолив Кір Стармер.
На посаді прем'єр-міністра Британії Стармер замінив консерватора Ріші Сунака, який очолював уряд з 25 жовтня 2022 до 5 липня 2024 року.
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