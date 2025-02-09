Прем'єр Британії терміново звільнив міністра охорони здоров’я через скандал

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Напередодні газета The Mail on Sunday заявила, що Гвінн писав у месенджері WhatsApp коментарі сексистського характеру про заступницю премʼєр-міністра Британії Анджелу Рейнер та расистські зауваження про депутатку від Лейбористської партії Даян Ебботт. Вона стала першою британською темношкірою парламентаркою Лейбористської партії.

В іншому повідомленні чиновник написав, що сподівається, що 72-річна мешканка міста Стокпорт, яка звернулася до місцевого депутата зі скаргою на вивезення сміття, незабаром помре.

Гвінн зрештою вибачився за свої неетичні повідомлення. Проте Стармер звільнив його з посади міністра охорони здоров'я, а Лейбористська партія відстронила від членства.

"Я глибоко шкодую про свої нерозсудливі коментарі та прошу вибачення за будь-яку заподіяну образу. Я повністю розумію рішення, прийняті прем'єр-міністром і партією, і, хоча я глибоко засмучений тим, що мене відсторонили, всіляко підтримуватиму їх", - сказав Гвінн.