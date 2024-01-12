Премьер Британии сегодня посетит Киев

Сунак во время своего визита объявит о новом пакете военной помощи. Британия предоставит 2,5 млрд фунтов стерлингов военной помощи Украине в 2024-2025 годах (свыше 3 млрд долларов).

Около 200 млн фунтов стерлингов (более 255 млн долларов) будут потрачены на беспилотники, в частности, разведывательные, ударные и морские дроны дальнего действия. Это будет самая большая поставка беспилотников в Украину из какой-либо страны.

Также премьер Британии объявит о предоставлении гарантий безопасности. Сунак подпишет с Зеленским соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Она предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.

Во время визита в Киев премьер-министр встретится со спасателями, ликвидирующими последствия российских ударов, и объявит о выделении дополнительного финансирования на гуманитарную поддержку.

Британия также предоставит дополнительное финансирование и ресурсы для изучения английского языка в Украине.

Помощь Британии

Стоит отметить, что Великобритания была одной из первых стран, которые поддержали Украину в начале полномасштабного вторжения России. Лондон оказал военную, финансовую и гуманитарную поддержку. В частности, речь идет о передаче Украине танков Challenger 2, дальнобойных ракет Storm Shadow и обучении украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, Великобритания выступает за членство Украины в НАТО и активно критикует кремлевский режим публично.

В мае 2023 года президент Владимир Зеленский посетил Британию, где провел ряд встреч. В частности, с премьером Риши Сунаком.

Балтийское турне Зеленского

Добавим, что 10 января Владимир Зеленский поехал с визитом в страны Балтии. Сначала он побывал в Литве, затем в Эстонии и Латвии. Президент провел переговоры с коллегами, премьер-министрами, подписал двусторонние соглашения.