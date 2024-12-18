Премьер Болгарии попросил парламент одобрить соглашение о гарантиях безопасности для Украины

Отмечается, что соглашение с Украиной не подпадает под действие Венской конвенции о праве международных договоров, оно предусматривает политические обязательства согласно решениям, принятым ранее Национальным собранием.

Сам Главчев подчеркнул, что временное правительство имеет ограниченные полномочия из-за своего временного характера. Он добавил, что соглашение о безопасности соответствует политическим обязательствам, которые ранее были одобрены Национальным собранием. Сейчас Болгария является одной из шести стран-членов ЕС, которая еще не подписала соглашение по безопасности с Украиной.

В списке также Австрия, Кипр, Мальта, Словакия и Венгрия.

Помощь Украине от Болгарии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Болгария оказывает разнообразную помощь, в частности оборонного характера.

В частности, 28 февраля 2024 года Болгария анонсировала новую военную помощь Украине, в которую вошли БТРы. И уже в марте Болгария отправила Украине первых 30 вагонов с бронетранспортерами.