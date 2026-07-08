Премьер-министр Болгарии Румен Радев утверждает, что Запад не сможет дать отпор России конвенционным средствам. Более того, он пытается запугать мир "ядерным ответом" РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DRM News.
С новым заявлением по этому поводу Радев выступил по прибытии на саммит НАТО в Анкаре.
СМИ поинтересовались, какое послание он хотел бы адресовать российскому диктатору Владимиру Путину на фоне почти ежедневных баллистических атак России на Киев.
"Мой месседж простой: мы, коллективный Запад, пытаемся достичь конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточно возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", - заявил Радев.
Он также выдумывает, что действия союзников существенно повышают риск эскалации и ядерного ответа со стороны России.
"Это очень опасно", - посетовал премьер-министр Болгарии.
На этом фоне он призвал как можно скорее сформировать условия для дипломатического урегулирования и достижения мира. Также Радев потребовал не допустить новой волны эскалации.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Болгария решила остановить поставки оружия Украине после прихода к власти Румена Радева. К слову, он является пророссийским политиком.
На это решение сразу отреагировали в МИД Украины. Там убеждены, что поставки болгарского оружия будут продолжаться.
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