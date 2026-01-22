ua en ru
Премьер Бельгии объяснил, когда могут разморозить активы РФ в Европе

Четверг 22 января 2026 11:49
Премьер Бельгии объяснил, когда могут разморозить активы РФ в Европе Фото: Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские активы в Европе будут оставаться замороженными до завершения полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на Украинском завтраке в Давосе.

"Российские активы будут оставаться заблокированными до завершения войны, а решение об их дальнейшем использовании будет приниматься уже после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией", - заявил Барт де Вевер.

Он отметил, что если бы решение зависело лично от него, то все эти средства были бы направлены на поддержку Украины, и для него было бы неприемлемо, чтобы хотя бы часть денег вернулась в Москву.

В то же время де Вевер подчеркнул необходимость соблюдения норм международного права. До момента прекращения огня Европа и в дальнейшем будет финансировать оборонные усилия Украины, ведь, по его словам, украинцы "ведут борьбу за всех нас".

Конфискацию российских активов он охарактеризовал как шаг, который можно расценивать как акт войны, подчеркнув, что Европа не находится в состоянии войны с Россией.

Что предшествовало

Напомним, в декабре государства Европейского Союза приняли решение бессрочно заморозить российские активы на сумму 210 млрд евро. Отныне это решение не потребует обновления каждые полгода.

Как отмечает Reuters, правительства стран ЕС договорились оставить российские средства заблокированными "столько, сколько будет необходимо", отказавшись от практики регулярного голосования раз в шесть месяцев о продлении замораживания.

Такой шаг минимизирует риск того, что Венгрия или Словакия, которые поддерживают относительно лояльные отношения с Россией, смогут заблокировать дальнейшее продление санкций. В противном случае существовала бы угроза возвращения этих средств государству-агрессору.

