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Премьер Бельгии Барт де Вевер подал в отставку из-за бюджета

13:59 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Барт де Вевер (Getty Images)

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о своей отставке из-за неспособности правительственной коалиции согласовать государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы Королевского дворца Бельгии.

В понедельник, 2 ноября, король Бельгии Филипп принял главу правительства на аудиенции, во время которой тот официально сообщил о сложении полномочий из-за провала бюджетных переговоров.

Монарх пока отложил принятие отставки и инициировал срочные консультации с лидерами партий коалиционного большинства. Во дворце выразили сожаление из-за сложившейся ситуации и отметили недопустимость затяжных кризисов.

"В контексте значительной геополитической неопределенности и серьезных экономических вызовов страна не может позволить себе длительный политический кризис", - говорится в заявлении прессслужбы.

Король призвал все заинтересованные стороны "ставить на первое место общий интерес и готовность к компромиссам".

Филипп снова примет премьер-министра в пятницу, 6 ноября.

Напомним, недавно Вевер заявил, что Еврокомиссия не планирует предлагать новые механизмы использования замороженных активов РФ для финансирования нужд Украины.

В прошлом году, когда обсуждалась возможность конфискации активов страны-агрессора, Вевер заявил, что в Бельгии не верят в поражение России в войне против Украины.

По его словам, после окончания войны эти средства придется вернуть Кремлю. Кроме того, бельгийский премьер утверждал, что Россия открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием" в случае конфискации своих активов.

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