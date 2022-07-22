Facebook розширив можливості новинної стрічки: що додали

Соціальна мережа розширила можливості стрічки новин. Відтепер можна окремо переглянути пости друзів, груп та сторінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника соцмережі Марка Цукерберга.

Рекламні оголошення й далі показуватимуться у нових вкладках.

В новій вкладці можна буде переглянути останні публікації від обраних друзів, сторінок і груп. Також користувачі зможуть переглянути публікації від усіх трьох категорій одночасно.

За словами Цукерберга, нова функція допоможе користувачам легше контролювати контент, який вони бачать у соціальній мережі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка більше 12 років створює інтерактивні артінсталяції планує подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга через порушення своєї торгової марки.

Тим часом Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах.

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