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Facebook розширив можливості новинної стрічки: що додали

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П'ятниця 22 липня 2022 18:51
Facebook розширив можливості новинної стрічки: що додали Фото: Facebook розширив можливості новинної стрічки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Соціальна мережа розширила можливості стрічки новин. Відтепер можна окремо переглянути пости друзів, груп та сторінок.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку засновника соцмережі Марка Цукерберга.

За словами Цукерберга, нова функція допоможе користувачам легше контролювати контент, який вони бачать у соціальній мережі.

В новій вкладці можна буде переглянути останні публікації від обраних друзів, сторінок і груп. Також користувачі зможуть переглянути публікації від усіх трьох категорій одночасно.

Рекламні оголошення й далі показуватимуться у нових вкладках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Meta, яка більше 12 років створює інтерактивні артінсталяції планує подати до суду проти однойменної корпорації Марка Цукерберга через порушення своєї торгової марки.

Тим часом Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах.

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