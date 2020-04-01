Припинила дію угода ОПЕК+ зі скорочення поставок нафти

Починаючи із середи, 1 квітня, угода Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК+) щодо скорочення видобутку нафти припинила свою дію. Про це передає Reuters.

Угода була укладена державами, що видобувають нафту, в кінці 2016 року, і дозволяла утримувати ціни на рівні не нижче 50 доларів за барель.

Переговори учасників ОПЕК+ проходили 6 березня у Відні, однак вони провалилися - країнам не вдалося домовитися про продовження дії угоди: Росія пропонувала залишити видобуток на колишньому рівні, а Саудівська Аравія, яка є найбільшим членом ОПЕК, виступала за скорочення з-за падіння попиту, спричиненого поширенням коронавіруса у світі.

Пізніше саудівська державна компанія Saidi Aramco оголосила про плани збільшити поставки на ринок з 1 квітня відразу на 25%, до 12,3 млн барелів. Також вона пообіцяла покупцям знижки.

Нагадаємо, у вівторок, 31 березня, ціни на нафту почали рости, коли президент США Дональд Трамп і російський керівник Володимир Путін домовилися про консультації для стабілізації ринків. Вартість нафти відійшла від 18-річних мінімумів.