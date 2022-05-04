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Припинення вогню можливе тільки при бажанні Росії, - Зеленський

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Київ, Середа 04 травня 2022 02:32
Припинення вогню можливе тільки при бажанні Росії, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на території України можливе лише при діалозі та певних домовленостях між лідерами України й Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського.

"Якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми повинні бачити бажання досягти припинення вогню з боку Російської Федерації. Якщо ми цього не бачимо, якщо вони дійсно хочуть Припинення вогню, то їм потрібно показати це.

Ось зараз ми домовлялися про припинення вогню в Маріуполі, щоб дозволити вийти цивільному населенню з бомбосховищ, і навіть залучили ООН в надії зрушити з місця. Проте вони все одно здійснюють обстріли, бомбардування. Нам потрібно припинення вогню", - зазначив президент України.

Він також підкреслив, що якщо буде запланована зустріч з президентом Путіним, тоді до цього часу буде режим припинення вогню. Тоді можливо вдасться домовитися особисто про зобов'язання з припинення вогню, бажано публічних.

"Але режим припинення вогню не означає, що російські війська залишаться там, де вони зараз стоять – і там буде такий заморожений конфлікт. Ми не підемо на заморозку... наші групи спілкуються на рівні перемовників, як це було в Туреччині з приводу підготовки зустрічі, або з приводу майбутніх домовленостей між країнами. Але це спілкування.

Можу сказати відверто: я в такі домовленості не дуже вірю. Вважаю, що важливо говорити, але поки особисто президент РФ не поставить свій підпис або не скаже що-небудь особисто, я не бачу цінності в таких домовленостях", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський
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