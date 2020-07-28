Припинення вогню треба для початку діалогу про майбутнє Донбасу, - Резніков

Припинення вогню на Донбасі необхідно для початку національного діалогу про майбутнє регіону. Однак для цього потрібно, щоб українська сторона більше не зазнавала втрат на фронті.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Перевірка Мінському: як працює і навіщо потрібно нове перемир'я на Донбасі".

Зокрема, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков пояснив в коментарі РБК-Україна, що для закінчення війни треба деескалація на фронті.

На його думку, тільки після цього українське суспільство буде готове до діалогу про майбутнє Донбасу.

"Якщо хоча б протягом місяця щоранку ми з вами будемо читати зведення: "Загинуло - 0, поранено - 0, травмовано - 0", то в результаті в суспільстві почне спадати градус. Тоді ми зможемо думати про якийсь національний ексклюзивний діалог, законодавчі зміни і дивитися, що може бути далі", - підкреслив віце-прем'єр.

Він також вважає, що чим довше протримається нинішнє перемир'я, тим вищі шанси на успіх мирних переговорів. Він вважає, що наступним кроком у врегулюванні може стати відкриття двох КПВВ, взаємне звільнення утримуваних осіб, допуск до них Міжнародного Комітету Червоного Хреста і, в підсумку, - саміт лідерів "нормандської четвірки" в Берліні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав головну "червону лінію" в переговорах по Донбасу - це прямий діалог з бойовиками.

У травні Резніков заявляв, що реінтеграція окупованих територій можлива лише при відсутності ризиків для територіальної цілісності України.