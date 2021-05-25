Припинення авіасполучення з Республікою Білорусь недостатньо, - "Голос"

Партія "Голос" схвалює рішення Кабінету міністрів України припинити пряме авіасполучення з Республікою Білорусь , адже акти державного тероризму і політичні репресії повинні мати наслідки.

Про це йдеться в заяві партії.

Однак, політсила стверджує, що таке рішення влади - найменший з необхідних кроків, потрібні подальші дії для тиску на Лукашенко та його режим.

"Абсолютно неприпустимо у XXI столітті брати людей у заручники, ризикувати життям 171 пасажира рейсу і потім погрожувати політичному в’язню смертною карою", - наголошують в партії.

Водночас "Голос" закликає українську владу дослухатись до вимог, озвучених політсилою раніше. А саме:

запровадити санкції проти поплічників Лукашенка, причетних до репресій та порушень прав людини, в першу чергу - задіяних у спецоперації по захопленню Романа Протасевича;

перенести перемовний майданчик про деокупацію та реінтеграцію українського Сходу з Мінська;

вимагати притягнення репресивного режиму Лукашенка до відповідальності згідно з нормами міжнародного права.

"Разом з Європейським союзом, НАТО та світовою спільнотою Україна має на всіх рівнях та всіма інструментами політичного, дипломатичного та економічного тиску добиватись звільнення Романа Протасевича та всіх в’язнів кадебіського режиму Лукашенка", - резюмують в "Голосі".