Не припиняють обстріли. Окупанти знову атакували прикордонні території на півночі України

Російські війська у п'ятницю, 20 травня, знову обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Ворог застосував міномети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
У Чернігівській області військові РФ близько 14:35 здійснили чотири обстріли в районі населеного пункту Грем‘яч з міномету калібру 120 мм.
Також близько 14:50 окупанти чотири рази обстріляли район населеного пункту Середино-Буда у Сумській області.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Нагадаємо, сьогодні ми уже повідомляли про обстріли прикордонних територій на півночі України.
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