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Переважно сухо та до +23 градусів: прогноз погоди на сьогодні в Україні

Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 3 жовтня, буде переважно суха погода. Температура повітря вдень коливатиметься від +18 до +23 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На території більшості областей сьогодні буде сухо. Невеликі дощі очікуються лише у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Луганській областях.

Температура повітря вдень на заході буде +19+23 градуси, вночі від +8 до+11. У центральних, північних і східних областях вдень буде +18+21, вночі від +9 до +12. На півдні температура повітря буде +21+23, вночі +11+13 градусів.

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Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сухо і сонячно. Вдень очікує +19+21 градус тепла, вночі від +10 до +12.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків у жовтні середня місячна температура буде в межах 6-12 градусів тепла. У другій і третій декадах очікується перехід температури нижче 8 градусів тепла.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні дощова погода збережеться до кінця тижня. Починаючи з суботи погода почне поліпшуватися.

Прогноз погоди
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