Переваги «ОХОРОННОГО ХОЛДИНГУ» перед конкурентами підтверджують відгуки постійних клієнтів

Стабільність - це один з основних показників успішності компанії. Клієнт - це головна мета будь-якого бізнесу, а постійний клієнт - це результат правильного ведення діяльності та запорука подальшого розвитку. На сьогоднішній день, у зв'язку з появою великої кількості охоронних структур, приватні охоронні підприємства ведуть конкурентну боротьбу за клієнта, намагаючись будь-яким способом заманити під свою охорону.

Гарний початок

Компанія «ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ» впевнено зайшла на ринок охоронних послуг з 2012 і з кожним роком набирає впевнений темп, завойовуючи своє ім'я. Починаючи свою роботу з охорони маленьких об'єктів, охоронне підприємство утворило потужний холдинг і тепер уже більшість промислових гігантів користуються їх послугами. Кваліфіковані фахівці, просунуті інженери, професійні охоронці, широкий спектр послуг в сфері безпеки - все це характеризує цю компанію.

Все включене

«ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ» створює безпеку під ключ:

Пультова охорона. Компанія має власний пульт централізованого спостереження, звідки здійснюється цілодобовий моніторинг. Охорона житла дуже затребувана послуга в наш час. Сигналізація зможе запобігти спробі крадіжки вашого майна. На сигнал тривоги виїжджає група швидкого реагування, яка в лічені хвилини прибуде на об'єкт. Пультова охорона квартир - це найкращий захист від несанкціонованого доступу на вашу територію. Фізична охорона. Охоронна компанія надає послуги професійних охоронців, які забезпечать максимальний захист вашого об'єкта. Фізична охорона об'єктів використовується для більших об'єктів. Холдинг має більший досвід з охорони та супроводу вантажів, охорона масових заходів. Послугою охоронець користуються багато політиків, зірки шоу-бізнесу, іноземні делегації. Технічна безпека. Компанія «ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ» розробляє і використовує сучасні та інноваційні системи безпеки. Для ефективного захисту об'єкта впроваджують системи відеоспостереження, системи контролю доступу, охоронно-пожежна сигналізація, тривожна кнопка, GPS-моніторинг, а також здійснюють технічний захист інформації.

Широкий формат

Експерти «ОХОРОННОГО ХОЛДИНГУ» допоможуть підібрати охоронну систему для будь-якого об'єкта, як в Києві, так і по всій Україні: охорона котеджів, охорона приватних будинків, охорона бізнесу, охорона офісів, охорона складів (складських приміщень), охорона магазинів, охорона банків, охорона ресторанів, охорона кафе, охорона великих об'єктів. І це далеко не весь перелік послуг що надаються даною компанією.

На сьогодні «ОХОРОННИЙ ХОЛДИНГ» - це більше, ніж просто охорона. це:

європейське якісне охоронне устаткування;

власні групи швидкого реагування;

широке покриття міст;

гнучка цінова політика;

мінімізація витрат клієнта на охорону;

використання сучасних технологій;

контроль якості.

Стабільність і довіра

Свою безпеку довірили і залишаються вірними і стабільними клієнтами такі компанії: Метінвест Холдинг, ДТЕК, ПАТ "Запоріжсталь", ПАТ "ДМК", ПрАТ "Запоріжвогнетрив", ПрАТ "ММК ім.Ілліча", ПрАТ "МК" Азовсталь "", ПрАТ " ДКХЗ ", ПрАТ" АКХЗ ", ПАТ" Запоріжкокс ", ПрАТ" Донецьксталь ", ШУ" Покровське ", ПАТ« Північний гірничо-збагачувальний комбінат », ПАТ« Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат », ПАТ" Південний гірничо-збагачувальний комбінат ", ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», Криворізька ТЕС, Запорізька ТЕС, Бурштинська ТЕС, Дніпровські електромережі, Київські електромережі, UMG, ЕСТА Холдинг, Паралель, ПЗУ Україна,, WOG, Київстар, Нова Пошта та ін.