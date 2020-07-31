Преимущества «ОХРАННОГО ХОЛДИНГА» перед конкурентами подтверждают отзывы постоянных клиентов

Стабильность – это один из основных показателей успешности компании. Клиент — это главная цель любого бизнеса, а постоянный клиент – это результат правильного ведения деятельности и залог дальнейшего развития. На сегодняшний день, в связи с появлением большого количества охранных структур, частные охранные предприятия ведут конкурентную борьбу за клиента, стараясь любым способом завлечь под свою охрану.
Компания «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» уверенно зашла на рынок охранных услуг с 2012 и с каждым годом набирает уверенный темп, завоевывая свое имя. Начиная свою работу с охраны маленьких объектов, охранное предприятие образовало мощный холдинг и теперь уже большинство промышленных гигантов пользуются их услугами. Квалифицированные специалисты, продвинутые инженеры, профессиональные охранники, широкий спектр услуг в сфере безопасности – все это характеризует данную компанию.
«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» создает безопасность под ключ:
Эксперты «ОХРАННОГО ХОЛДИНГА» помогут подобрать охранную систему для любого объекта, как в Киеве, так и по всей Украине: охрана коттеджей, охрана частных домов, охрана бизнеса, охрана офисов, охрана складов (складских помещений), охрана магазинов, охрана банков, охрана ресторанов, охрана кафе, охрана крупных объектов. И это далеко не весь перечень услуг предоставляемые данной компанией.
На сегодня «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» — это больше, чем просто охрана. Это:
Свою безопасность доверили и остаются верными и стабильными клиентами такие компании: Метинвест Холдинг, ДТЭК, ПАО "Запорожсталь", ПАО "ДМК", ЧАО "Запорожогнеупор", ЧАО "ММК им.Ильича", ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ"", ЧАО "ДКХЗ", ЧАО "АКХЗ", ПАО "Запорожкокс", ПрАО "Донецксталь", ШУ "Покровское", ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат», ЧАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат», ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат",ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», Криворожская ТЭС, Запорожская ТЭС, Бурштынская ТЭС, Днепровские электросети, Киевские электросети, UMG, ЕСТА Холдинг, Паралель, ПЗУ Украина, , WOG, Киевстар, Новая Почта и др.