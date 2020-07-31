Преимущества «ОХРАННОГО ХОЛДИНГА» перед конкурентами подтверждают отзывы постоянных клиентов

Стабильность – это один из основных показателей успешности компании. Клиент — это главная цель любого бизнеса, а постоянный клиент – это результат правильного ведения деятельности и залог дальнейшего развития. На сегодняшний день, в связи с появлением большого количества охранных структур, частные охранные предприятия ведут конкурентную борьбу за клиента, стараясь любым способом завлечь под свою охрану.

Хорошее начало

Компания «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» уверенно зашла на рынок охранных услуг с 2012 и с каждым годом набирает уверенный темп, завоевывая свое имя. Начиная свою работу с охраны маленьких объектов, охранное предприятие образовало мощный холдинг и теперь уже большинство промышленных гигантов пользуются их услугами. Квалифицированные специалисты, продвинутые инженеры, профессиональные охранники, широкий спектр услуг в сфере безопасности – все это характеризует данную компанию.

Все включено

«ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» создает безопасность под ключ:

Пультовая охрана. Компания имеет собственный пульт централизованного наблюдения, откуда производится круглосуточный мониторинг. Охрана жилья очень востребованная услуга в наше время. Сигнализация сможет предотвратить попытку кражи вашего имущества. На сигнал тревоги выезжает группа быстрого реагирования, которая в считанные минуты прибудет на объект. Пультовая охрана квартир – это лучшая защита от несанкционированного доступа на вашу территорию. Физическая охрана. Охранная компания предоставляет услуги профессиональных охранников, которые обеспечат максимальную защиту вашего объекта. Физическая охрана объектов используется для более крупных объектов. Холдинг имеет больший опыт по охране и сопровождению грузов, охрана массовых мероприятий. Услугой телохранитель пользуются многие политики, звезды шоу-бизнеса, иностранные делегации. Техническая безопасность. Компания «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» разрабатывает и использует современные и инновационные системы безопасности. Для эффективной защиты объекта внедряют системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, охранно-пожарная сигнализация, тревожная кнопка, GPS-мониторинг, а также осуществляют техническую защиту информации.

Широкий формат

Эксперты «ОХРАННОГО ХОЛДИНГА» помогут подобрать охранную систему для любого объекта, как в Киеве, так и по всей Украине: охрана коттеджей, охрана частных домов, охрана бизнеса, охрана офисов, охрана складов (складских помещений), охрана магазинов, охрана банков, охрана ресторанов, охрана кафе, охрана крупных объектов. И это далеко не весь перечень услуг предоставляемые данной компанией.

На сегодня «ОХРАННЫЙ ХОЛДИНГ» — это больше, чем просто охрана. Это:

европейское качественное охранное оборудование;

собственные группы быстрого реагирования;

широкое покрытие городов;

гибкая ценовая политика;

минимизация затрат клиента на охрану;

использование современных технологий;

контроль качества.

Стабильность и доверие

Свою безопасность доверили и остаются верными и стабильными клиентами такие компании: Метинвест Холдинг, ДТЭК, ПАО "Запорожсталь", ПАО "ДМК", ЧАО "Запорожогнеупор", ЧАО "ММК им.Ильича", ЧАО "МК "АЗОВСТАЛЬ"", ЧАО "ДКХЗ", ЧАО "АКХЗ", ПАО "Запорожкокс", ПрАО "Донецксталь", ШУ "Покровское", ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат», ЧАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат», ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат",ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь», Криворожская ТЭС, Запорожская ТЭС, Бурштынская ТЭС, Днепровские электросети, Киевские электросети, UMG, ЕСТА Холдинг, Паралель, ПЗУ Украина, , WOG, Киевстар, Новая Почта и др.