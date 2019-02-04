Передвиборні плани: чим займеться Верховна рада на новій сесії

Народные депутаты после двухнедельных каникул возвращаются к работе. Уже завтра, 5 февраля, стартует десятая сессия Верховной рады этого созыва. Повестка и эффективность работы парламента во многом будет определяться текущей президентской предвыборной гонкой, которая в случае второго тура выборов продлится до конца апреля.

В депутатском корпусе набралось сразу 13 кандидатов в президенты – почти половина от общего количества зарегистрированных кандидатов. Некоторые из них руководят целыми фракциями, еще два кандидата – Петр Порошенко и Андрей Садовый – являются фактическими лидерами БПП и "Самопомич". Поэтому, как полагают политические эксперты, чем ближе к дате выборов, тем больше парламент будет становиться площадкой для предвыборных дебатов и тем менее эффективной будет его работа.

Курс на ЕС и НАТО

На первой пленарной недели – в четверг, 7 февраля, парламентарии собираются принять во втором чтении изменения в Конституцию о закреплении курса Украины на членство в НАТО и Европейском союзе. Автором соответствующего законопроект является сам Петр Порошенко.

Принятие закона будет еще одним законодательным штрихом на пути Украины к членству в ЕС и НАТО, что, как уже ранее писало РБК-Украина, является ключевым лейтмотивом избирательной кампании Порошенко. Заявив о выдвижении на второй срок, Порошенко заверил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз, а также получит План действий по поводу членства в Альянсе.

Для принятия изменений в Основной закон в целом необходимо, чтобы за документ проголосовало не менее 300 депутатов. Ввиду того, что при его рассмотрении в первом чтении "за" высказалось 311 парламентариев, особых сомнений, что необходимое количество голосов найдется и в этот четверг, у опрошенных изданием депутатов нет.

По мнению представителя президента в парламенте Ирины Луценко (БПП), при голосовании о курсе в НАТО и ЕС в парламенте не будет сопротивления. Большинство кандидатов на пост главы государства в своих программах делают акцент на членстве Украины в ЕС и НАТО, а потому будут вынуждены играть на поле конкурирующего с ними Порошенко.

"Все кандидаты, кроме "Оппозиционного блока" и явно пророссийских, говорят о том, что наше движение и наше направление только в ЕС и НАТО. Не будет этому сопротивления. Я думаю, что поддержка изменений в Конституцию будет большая", - добавила Ирина Луценко.

Наряду с закреплением в Конституции Украины стратегического курса на членство в Европейском союзе и в НАТО, в документе также предлагается запретить использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований. В свое время это положение в Конституции предоставляло юридические основания для пребывания Черноморского флота РФ в Крыму и Севастополе.

Взялись за язык

В феврале депутаты собираются рассмотреть еще одну инициативу, которая отображена в предвыборном лозунге Порошенко "Армія. Мова. Віра" – законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Парламент принял документ в первом чтении еще в начале октября прошлого года 261 голосом "за", однако ко второму чтению к тексту поступило более 2 тысяч поправок.

После отмены Конституционным судом скандального закона Колесниченко-Кивалова (№ 9073 "Об основах государственной языковой политики") в Украине нет нормативной базы, регулирующей вопросы использования государственного языка. Принятие нового закона о государственном языке, как убеждают его авторы, направлен как раз на то, чтобы заполнить этот законодательный вакуум.

Новый законопроект регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни. Им предлагается сделать украинский язык обязательным для использования в работе государственных органов и публичной сфере – в СМИ, в сфере обслуживания, в образовании и науке.

На бурную критику нарвались нормы изначальной редакции документа, касающиеся введение института языковых инспекторов, которые смогут штрафовать нарушителей закона о языке. Вопросы у экспертов также были к идее ввести уголовную ответственность за публичное унижение и оскорбление государственного языка или же за попытки "внедрения в Украине официального многоязычия". Впоследствии во время рассмотрения в первом чтении норма о языковых инспекторах была исключена.

Как сообщила РБК-Украина первый заместитель главы комитета по вопросам культуры и духовности Ирина Подоляк ("Самопомич"), при подготовке ко второму чтению норму об уголовной ответственности также убрали из текста, оставив лишь положение об административной ответственности.

"Мы также урегулировали возможность использовать английский язык и другие языки Европейского союза для средств массовой информации, урегулировали возможность использовать английский язык в сфере науки", – прокомментировала Подоляк. Она уточнила, что в подготовленном ко второму чтению законопроекте не будет языковых квот для печатных СМИ, на основании которых издания пришлось бы переводить на украинский язык.

"Кроме того, мы откорректировали периоды, когда начинают вступать в силу отдельные положения этого закона, поскольку не все они вступают в силу сразу после принятия документа. Мы урегулировали документ в части административной ответственности, предупреждений и штрафов в публичной сфере, в сфере обслуживания и так далее. Там мы выписали все более четко и подробно", – сказала Подоляк.

Она напомнила, что в конце декабря комитет завершил рассмотрение документа и рекомендовал Верховной раде принять языковой законопроект во втором чтении и в целом. "Сейчас проект на стадии проверки в юридическом управлении Верховной рады. Мы ожидаем, что закон будет вынесен в зал на следующей пленарной неделе в феврале, по крайней мере, у нас совместно с руководством Верховной рады есть такие планы", – прогнозирует Подоляк.

Как полагает один из членов авторского коллектива законопроекта, народный депутат Александр Черненко (БПП), рассмотрение языкового закона займет не менее одной пленарной недели, а может затянуться и на две с учетом большого количества предложенных поправок.

Что делать с "мажоритаркой"

Экс-глава Комитета избирателей Украины, депутат Игорь Попов (РПЛ) считает, что неделя рассмотрения законопроекта об украинском языке будет последней работоспособной пленарной неделей парламента в этом созыве.

"Дальше на фоне президентских выборов в марте и апреле конструктива не будет вообще. Думаю, в этот период будут рассматриваться какие-либо технические законопроекты, редакции проектов ко второму чтению и тому подобное", – рассуждает Попов.

Уже после майских праздников дальнейшая работа Рады будет зависеть от итога президентских выборов, уверен Игорь Попов. "Из резонансного я не исключаю принятие Избирательного кодекса – изменения избирательной системы на парламентские выборы", – предположил собеседник.

Избирательный кодекс, принятый в первом чтении еще в ноябре 2017 года, все еще пылится в парламенте, ожидая рассмотрения во втором чтении. Как уже ранее рассказывало РБК-Украина, законопроектом предусмотрена замена смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системы на пропорциональную систему с открытыми списками. Согласно документу, выборы в Раду, областные советы и советы крупных городов будут проходить по открытым региональным спискам. Избиратель будет голосовать не только за партию, но по желанию и за кандидата от этой партии, которого он хочет видеть депутатом.

Другой вопрос, что среди парламентариев не так уж и много желающих менять действующую избирательную систему и отменять "мажоритарку". Ряд депутатов из БПП в свою очередь утверждают, что модель региональных открытых списков приведет к созданию региональных партий и станет "шагом к федерализации и расколу страны".

После принятия документа в первом чтении собеседники издания в правящей коалиции не под запись признавались, что результаты голосования стали неожиданностью и случайность. Тогда голосование за Избирательный кодекс фактически прошло на грани, едва набрав минимально необходимые 226 голосов. Многие депутаты, даже те, которые были против, сочли, что отказ от голосования об открытых избирательных списках может навредить их репутации. По этой причине многие решили нажать "за", будучи при этом уверенными, что голосов все равно не хватит, пересказывали изданию собеседники в коалиции.

C тех пор подготовкой проекта Избирательного кодекса ко второму чтению занимается специальная рабочая группа, созданная на базе комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия. А к самой редакции текста ко второму чтению поступило рекордные 4,5 тысячи поправок. Но даже члены рабочей группы не берутся давать какие-либо прогнозы о сроках, когда документ будет вынесен на голосование в зал.

"Рабочая группа работает. Мы почти закончили, рассмотрели уже все правки, но есть еще технические нюансы, затем еще необходимо рассмотрение комитетом", – прокомментировал РБК-Украина руководитель рабочей группы Александр Черненко (БПП). При этом, по его словам, рабочая группа на самом деле не влияет на само принятие Избирательного кодекса. "Когда нам скажут передать на комитет – я передам. Пока мы согласовываем технические моменты и работы в этом плане достаточно", – отметил он.

По словам Черненко, множество внесенных правок существенно усложняют работу над текстом документа. "Если одну правку отклонить или принять, а она идет в комплексе с другими, то вновь нужно пересматривать текст проекта, она тянет за собой кучу изменений в самом тексте. И все это еще предстоит пройти комитету. Работа над этим документом как ремонт – ее нельзя закончить, можно только остановить. Нужно будет остановить – мы остановим. А работы там настолько много, что это может длиться до бесконечности", – пояснил Александр Черненко.

Аналогичная судьба, скорее всего, ожидает, законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности. Есть несколько вариантов, как реализовать эту инициативу. Ключевой – президентский проект, который предусматривает отмену "парламентского иммунитета" для народных депутатов с 1 января 2020 года.

Еще в конце сентября, получив вывод Конституционного суда (КСУ), парламентарии 274 голосами проголосовали за продолжение работы над документом и установили для себя временные рамки: срок внесения предложений и поправок к законопроекту – до 19 октября; рассмотрение комитетами – до 7 ноября; рассмотрение главным комитетом – до 21 ноября 2018 года. Затем измененный законопроект нужно будет снова направить на вывод в КСУ и только после его одобрения Рада сможет приступить к его принятию.

Как считает Игорь Попов, в парламенте нет поддержки в 300 голосов, необходимых за снятие депутатской неприкосновенности. "Поэтому вся игра будет идти на затягивание. Ведь поставить на окончательное принятие и провалить его никто не хочет", – резюмировал депутат.