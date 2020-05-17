Попередній запис та опитування клієнтів: МОЗ назвало вимоги до стоматологій

Міністерство охорони здоров'я опублікувало нові вимоги до роботи стоматологічних клінік під час карантину в Україні. Надання стоматологічних послуг відновили в рамках першого етапу послаблення карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Коронавірус інфо".

Так, відповідно до вимог українського МОЗу, під час карантину стоматологічні клініки повинні приймати клієнтів лише за попереднім записом з інтервалом у щонайменше 15 хвилин. Під час запису та в день прийому клієнтів повинні опитувати щодо стану їхнього здоров'я та наявності симптомів коронавірусу.

Відвідувачі стоматологічних клінік повинні мати доступ до антисептиків та рідкого мила. Доступ супроводжуючих заборонений, виключенням є лише супровід дітей до 14 років, осіб з інвалідністю або похилого віку. Клієнти повинні очікувати своєї черги за межами приміщення клініки. Перебування клієнтів в стоматологічному кабінеті повинне бути ізольованим.

Персонал стоматологічних клінік перед початком роботи повинен проходити обов'язковий температурний скринінг та мати засоби індивідуального захисту: респіратори без клапана, герметичні окуляри, щиток для обличчя та шапочка.

Після кожного клієнта необхідно проводити прибирання та дезінфекцію. Крім того, рекламна продукція, журнали та іграшки повинні бути прибрані, під час карантину їх наявність заборонена.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали нові правила до салонів краси під час карантину в Україні. Зокрема, персонал та клієнти повинні бути в засобах індивідуального захисту, а очікувати своєї черги можна лише на вулиці.