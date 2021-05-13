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Попередження про обстріл. Вперше сирени прозвучали на півночі Ізраїлю

Автор: Даша Харченко

Сирени, які попереджають про ракетні обстріли прозвучали в населених пунктах, що знаходяться північніше Ізраїлю. Це вперше з початку операції "Страж стін".

Про це повідомляє newsru.co.il.

Сигнал "Цева Адом" чули в населених пунктах в Ваади Ара, в Магидо, в Нижній Галілеї.

Немає інформації про падіння ракет в цих районах.

Напередодні одна з ракет, яку терористи ХАМАС випустили по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол". Інформації про постраждалих немає.

Кілька діб в Ізраїлі тривають ракетні атаки. В результаті постраждало кілька сотень мирних жителів, є жертви. Терористи ХАМАС випустили по ізраїльських містах більше тисячі ракет. Обстріли досягли Тель-Авіва, а на кордоні з Сектором Газа оголошено надзвичайний стан.

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