Представители "теневого" флота РФ готовят встречу с новой администрацией в Вашингтоне, - Амелин

Представители компании Coral, которую считают одной из ключевых в деятельности российского теневого флота, заметили в Вашингтоне. Они пытаются организовать встречу с новой администрацией президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook основателя Украинского института будущего Анатолия Амелина.

"Речь идет якобы об Ахмеде Керимове, финансовом директоре Coral. Он, как говорят, сегодня 23 января 2025 года, прибыл в Вашингтон, чтобы лоббировать продолжение несанкционированного (!) использования 2Rivers/Coral и финансирование войны в Украине", - сообщил Амелин.

В этой ситуации, по его информации, весомую роль может играть лоббистская компания Qorvis. Однако официального подтверждения ее участия в переговорах пока нет.

"О чем могут договориться с новой администрацией? И смогут ли? Почему Украина до сих пор игнорирует крупнейшего трейдера Роснефти?" - добавляет эксперт.

Как известно, до сих пор санкции против теневого флота охватывали лишь ограниченный круг структур, таких как "Восток", 2Rivers/Coral Shell Company Voliton и Bellatrix, а также несколько судов. Большинство из них действовали через сеть посредников.

Напомним, 17 декабря правительство Британии ввело новый пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота РФ, перевозящих российскую нефть. В частности, под санкции попали компании 2Rivers DMCC и 2Rivers PTE LTD, которые оперируют теневым флотом РФ.

В США и Украине против них не применены санкции.

Ранее отмечалось, что одной из крупнейших транспортных компаний, помогающих РФ в экспорте нефти, является Coral Еnergy. Часть из компаний зарегистрированы в Турции, часть - в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка.

WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy в Москве и Тахир Гараев в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере 100 судов, которые составляют большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти для войны против Украины.