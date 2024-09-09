Одной из крупнейших транспортных компаний, помагающих РФ в экспорте нефти, является Coral Energy, - Власюк

Россия из-за внедрения комплекса санкций против компаний-трейдеров и теневого танкерного флота не может наращивать доходы от экспорта энергоносителей. Но, несмотря на экономические ограничения, находятся международные компании, которые активно помогают РФ продавать нефть крупнейшим экономикам мира.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк.

"Прибыль России от продажи нефти по сравнению с прошлым годом не выросла. И не выросла она благодаря санкциям. Потому что количество экспортируемой нефти стало больше - на 15-20%", - отметил Власюк.

По его словам, более 90% объемов вывозимой из России нефти продается по цене свыше 60 долларов за баррель, таким образом введенные ранее лимиты на цену фактически не работают. Отказ от потолка цен на нефть позволяет экономике РФ получать стабильную прибыль. При этом львиная доля экспорта происходит за счет серого танкерного флота.

"Около 600 танкеров разного размера, преимущественно старше 15 лет, перевозят нефть из портов РФ в другие страны - преимущественно в Индию, Китай и Турцию", - добавил уполномоченный президента.

Он также подчеркнул, что против большинства судов введено большое количество санкций и список подсанкционных танкеров постоянно расширяется, что ограничивает страховые и брокерские услуги для логистических компаний.

"Россияне употребляются к разным тактикам. Это и исключены "маячки" на танкерах, и перегрузка с корабля на корабль, поскольку в открытом море практически не действует законодательство отдельных стран, также из-за документов скрывается происхождение нефти и др.", - подчеркнул Власюк.

По его словам, международные партнеры пытаются реагировать на новые вызовы и новые схемы. Но надо признать, что россияне скорее находят новые серые схемы для обхода санкций, чем новые пути для ограничения их работы.

Одной из крупнейших транспортных компаний, помогающих РФ в экспорте нефти, является Coral Energy. Часть из компаний зарегистрирована в Турции, часть - в Индии. Появление этих компаний связано со сложностью регулирования нефтяного рынка. На самом деле, довольно несложно, особенно в открытых. экономиках, открыть компанию, принять на баланс десяток танкеров и выполнять перевозки, банки и страховые компании будут ее обслуживать", – отметил Власюк.

Он также добавил, что, по его мнению, более эффективно санкционировать не конкретные компании, а отдельно взятые корабли - перевозящие нефть танкеры. Ведь если судно попадает под санкции, то он сможет обслуживаться в очень ограниченном количестве портов, и те компании, которые будут его обслуживать, также могут попасть во вторичные санкции.

Компании типа Coral Energy обычно подделывают документы на происхождение, производят фиктивную перегрузку в открытом море, также имитируют движение средств, чтобы скрыть продажу энергоносителей именно из РФ.

"Мы обрабатываем большой массив данных из открытых источников и данные разведки, мы можем достаточно детально следить за маршрутами танкеров и составляем соответствующие списки, а затем передаем эти доказательства нашим партнерам, на основе чего затем и вводятся точечные и наиболее болезненные санкции против РФ", - добавил уполномоченный президента Украины по санкционной политике.

Напомним, ранее WSJ сообщало, что Этибар Эйюб из Coral Energy в Москве и Тахир Гураев (Tahir Gurayev) в Дубае управляют большей частью теневого флота, по меньшей мере, 100 судов, составляющих большую часть вклада "Роснефти" в доходы от нефти для войны против Украины.

Детальнее о том, как Россия обходит нефтяные санкции Запада и борьба Украины с этим вызовом - читайте в статье РБК-Украина.