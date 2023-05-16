Представители США и ЕС обменялись опытом в области введения новых санкций против РФ

"С 26 по 28 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Европейская служба внешних связей (EEAS) и Союз Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA) завершили многодневную техническую встреча в Брюсселе, обменявшись передовым опытом и укрепив рабочие отношения", - говорится в сообщении.

Цель встречи заключалась в том, чтобы обменяться опытом в сфере санкций для расширения и улучшения возможностей реализации и соблюдения санкций.

Представители США и ЕС определили способы согласования применения санкций, содействия их соблюдению, усиление правоприменения и решения внешнеполитических проблем. Вместе с партнерами Соединенные Штаты и Европейский Союз возложили на Россию вину в ответ на ее незаконную агрессивную войну против Украины.

"Усилия США, ЕС и других многосторонних санкций оказывают существенное влияние на российскую экономику. Например, высокопоставленные российские чиновники неоднократно признавали, что ограничение цен на сырую нефть, которое США и ЕС ввели в декабре 2022 года, урезает важнейший источник доходов России и усложняет тяжелое финансовое положение Кремля", - добавили в Министерстве финансов США.

В Вашингтоне добавили, что санкции наиболее эффективны, когда они координируются с широким кругом международных партнеров, которые могут усилить экономическое и политическое действие.