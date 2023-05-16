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Представители США и ЕС обменялись опытом в области введения новых санкций против РФ

Фото: Флаг РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз планируют более тесное сотрудничество в области санкций как ключевого инструмента для достижения общих внешнеполитических целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.

"С 26 по 28 апреля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), Европейская служба внешних связей (EEAS) и Союз Генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и рынкам капитала (DG FISMA) завершили многодневную техническую встреча в Брюсселе, обменявшись передовым опытом и укрепив рабочие отношения", - говорится в сообщении.

Цель встречи заключалась в том, чтобы обменяться опытом в сфере санкций для расширения и улучшения возможностей реализации и соблюдения санкций.

Представители США и ЕС определили способы согласования применения санкций, содействия их соблюдению, усиление правоприменения и решения внешнеполитических проблем. Вместе с партнерами Соединенные Штаты и Европейский Союз возложили на Россию вину в ответ на ее незаконную агрессивную войну против Украины.

"Усилия США, ЕС и других многосторонних санкций оказывают существенное влияние на российскую экономику. Например, высокопоставленные российские чиновники неоднократно признавали, что ограничение цен на сырую нефть, которое США и ЕС ввели в декабре 2022 года, урезает важнейший источник доходов России и усложняет тяжелое финансовое положение Кремля", - добавили в Министерстве финансов США.

В Вашингтоне добавили, что санкции наиболее эффективны, когда они координируются с широким кругом международных партнеров, которые могут усилить экономическое и политическое действие.

Напомним, что представители G7 начали согласовывать позиции, чтобы в эти выходные лидеры могли четко заявить, что они будут противостоять каждой попытке уклониться от санкций в отношении России.

Правительство США и частные юристы готовятся к усилению санкций и усилению экспортного контроля. Администрация президента Джо Байдена опирается на эти экономические инструменты для противодействия таким глобальным противникам, как Россия и Китай.

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