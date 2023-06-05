RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Представитель Ватикана сегодня приедет в Киев с мирной миссией

Фото: кардинал Маттео Зуппи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Итальянский кардинал Маттео Зуппи, которому папа римский Франциск поручил выполнить мирную миссию, чтобы попытаться помочь положить конец войне, посетит Киев 5-6 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ватикана.

Согласно сообщению, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции, совершит визит в Киев как посланник Франциска.

В Ватикане заявили, что главная цель этого визита: "внимательно выслушать украинские власти о возможных путях достижения справедливого мира и поддержать жесты гуманности, которые могут помочь снизить напряженность".

Кардинал Зуппи

С тех пор как в феврале 2022 года началась война, Франциск и Ватикан пытались предложить себя в качестве возможных миротворцев, но на сегодняшний день их усилия не увенчались успехом.

В мае папа римский Франциск поручил Зуппи провести миротворческую миссию, "чтобы попытаться помочь положить конец войне в Украине".

Зуппи происходит из общины Сант-Эгидио, базирующейся в Риме группы мира и справедливости, которая в 1992 году выступила посредником в сделке, положившей конец гражданской войне в Мозамбике, в результате которой погибло около миллиона человек и было перемещено около четырех миллионов человек.

Папа сделал его кардиналом в 2019 году, а в прошлом году он был избран главой Итальянской епископальной конференции.

Позиция Франциска

После начала войны папа Франциск занял неоднозначную позицию, призывая к миру, ничего не говоря о российском вторжении.

В частности, папа Франциск выразил готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру, назвав его "культурным человеком".

В мае президент Украины Владимир Зеленский встречался с Франциском и заявил, что Киеву "не нужны посредники между Украиной и агрессором". По его словам, вопрос в том, чтобы разработать план действий по справедливому миру в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВатиканПапа римский