Папа Франциск заявил, что войну в Украине подпитывают интересы нескольких "империй"

Война в Украине, которая продолжается больше года, якобы обусловлена интересами нескольких "империй", а не только Российской.

Об этом заявил папа римский Франциск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

"Там есть имперские интересы, не только Российской империи, но и других империй", - сказал он в интервью телеканалу RSI.

При этом Франциск не уточнил, какие страны, кроме России, он считает "империями."

"За чуть более ста лет было три мировых войны: 14-18, 39-45 и эта, которая является мировой войной", - сказал он.

По его мнению, война начиналась постепенно, "и теперь никто не может сказать, что это не глобально".

"Все великие державы переплетены. Поле битвы - Украина. Там все воюют", - сообщил Франциск, очевидно считая Россию "великой" страной.

Он также упомянул интересы военной промышленности. "Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", - рассказал понтифик.

Франциск выразил готовность поговорить с президентом России Владимиром Путиным, чтобы призвать к миру, назвав его "культурным человеком".

Отставка ввиду отсутствия ясности ума

Франциск, которому 86 лет и который отмечает 10-ю годовщину своего избрания 13 марта, также заявил, что уйдет в отставку, если слишком устанет и потеряет способность управлять Римско-католической церковью.

Его предшественник Бенедикт XVI, скончавшийся 31 декабря в возрасте 95 лет, стал первым понтификом, ушедшим в отставку примерно за 600 лет, когда он ушел в отставку в 2013 году.

На вопрос, что побудит его принять такое же решение, Франциск ответил: "Усталость, которая не позволяет вам ясно видеть вещи. Недостаток ясности, умение оценивать ситуации".