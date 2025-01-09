Представитель Южной Кореи в ООН: КНДР еще больше способствует разрушениям в Украине

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) жертвуют собственным народом ради ядерных амбиций и поддержания "военной машины" РФ, которая продолжает военную агрессию против Украины.
Об этом заявил посол Южной Кореи Хван Джун Кук на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.
Представитель Сеула, комментируя запуск Северной Кореей в начале этой недели гиперзвуковой ракеты средней дальности, отметил, что данное испытание показало, куда Пхеньян направляет "кровавые" деньги.
"КНДР жертвует собственным народом ради реализации своих ядерных амбиций и еще больше способствует смертям и разрушению в Украине", - сказал южнокорейский посол на Совбезе ООН.
Кук назвал войска КНДР, размещенные в России, фактически "рабами" северокорейского диктатора Ким Чен Ына.
По убеждению представителя Сеула, солдатам КНДР "промыли мозги", чтобы пожертвовать своей жизнью на дальних полях сражений, чтобы собрать деньги для режима Ким Чен Ына и обеспечить войсками и техникой Россию.
Такое заявление южнокорейского посла прозвучало на Совбезе ООН, ссылаясь на оценку Сеула о том, что Пхеньян уже потерял по меньшей мере 1100 военнослужащих во время боевых действий на театре российско-украинской войны, участвуя в ней на стороне Кремля.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. По его словам, уже известно о том, что было "3800 убито или ранено" военных КНДР.
Ранее разведка Южной Кореи сообщала, что Северная Корея готовится к отправке в Россию новых солдат. Также Пхеньян планирует поставки в РФ дополнительной техники, включая дроны-камикадзе.
Вместе с тем в декабре в южнокорейской разведке уточняли, что потери КНДР в войне против Украины Сеул оценивал в 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых).
Также в декабре в Главном управлении разведки Минобороны Украины проинформировали, что РФ уже использовала во время ударов по Украине около 60 баллистических ракет KN-23 северокорейского производства.
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