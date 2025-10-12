Глава МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ: что он говорит

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что Россия продолжит провокации и попытки саботажа в Европе, в частности нарушение воздушного пространства стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что Россия продолжит нарушать воздушное пространство стран Европы, а НАТО адекватно реагирует на провокации.
"Я уверен, что Россия будет продолжать эти провокации. Дело не в Эстонии, а в единстве НАТО, а также в испытании наших возможностей, в трансатлантическом единстве", - заявил Цахкна.
В сентябре три российских истребителя проникли в воздушное пространство государства-члена ЕС и НАТО на около 12 минут.
"Я считаю, что мы отреагировали очень решительно", - сказал Цахкна.
Он добавил, что НАТО продемонстрировало свою эффективность, в частности, путем немедленного перехвата российских самолетов. Он также отметил, что даже после инцидента альянс продемонстрировал политическое единство и решительность.
Кроме того, в своем интервью немецкому СМИ эстонский дипломат отметил, что отношения Европы с КНР на таком уровне, когда страны Запада должны быть более едиными, потому что "Китай также нуждается в Европе".
В течение последнего месяца в воздушном пространстве нескольких европейских государств зафиксировали полеты неизвестных беспилотников над военными и стратегически важными объектами.
Дроны замечали в Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландах, Бельгии, Польше, Германии и Франции. Кое-где это приводило к временной приостановке работы гражданских аэропортов.
По мнению президента Владимира Зеленского, подобные инциденты могут быть провокациями со стороны Кремля - попыткой проверить готовность европейских стран к реагированию и, вероятно, элементом подготовки к более широкой эскалации еще до завершения войны в Украине.
Украинская разведка установила, что многие такие дроны запускаются с танкеров "теневого флота" России.
В Германии начата подготовка закона, позволяющего полиции сбивать такие беспилотники, нарушающие правила и закрытые для полетов зоны.