Глава МИД Эстонии предсказывает новый саботаж со стороны РФ: что он говорит

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что Россия продолжит нарушать воздушное пространство стран Европы, а НАТО адекватно реагирует на провокации.

"Я уверен, что Россия будет продолжать эти провокации. Дело не в Эстонии, а в единстве НАТО, а также в испытании наших возможностей, в трансатлантическом единстве", - заявил Цахкна.

В сентябре три российских истребителя проникли в воздушное пространство государства-члена ЕС и НАТО на около 12 минут.

"Я считаю, что мы отреагировали очень решительно", - сказал Цахкна.

Он добавил, что НАТО продемонстрировало свою эффективность, в частности, путем немедленного перехвата российских самолетов. Он также отметил, что даже после инцидента альянс продемонстрировал политическое единство и решительность.

Кроме того, в своем интервью немецкому СМИ эстонский дипломат отметил, что отношения Европы с КНР на таком уровне, когда страны Запада должны быть более едиными, потому что "Китай также нуждается в Европе".