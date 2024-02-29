Представляли угрозу нацбезопасности. В Канаде ученых обвинили в передаче данных Китаю

Канадские чиновники в ходе расследования пришли к выводу, что семейная пара представляла "реальную угрозу экономической безопасности Канады". Министр здравоохранения Канады Марк Холланд назвал неприемлемыми нарушения безопасности в лаборатории.

Канадская полиция еще в 2019 году заявила, что начала расследование происшествия, но только вчера, 28 февраля 2023 года, впервые были раскрыты подробности увольнений.

Документы показывают, что Канадская служба безопасности и разведки пришла к выводу, что семейная пара "намеренно передала научные знания и материалы в Китай".

Эта новость, вероятно, ухудшит и без того прохладные отношения с Пекином, особенно после того, как Оттава начала расследование предполагаемого вмешательства Китая во внутренние дела Канады.

Случаи шпионажа в пользу Китая

Ранее сообщалось, что военнослужащего ВМС США приговорили к 27 месяцам тюремного заключения за получение взятки в размере почти 15 тысяч долларов от офицера китайской разведки в обмен на фотографии военной информации США.

Напомним, недавно помощник генерального прокурора США Мэтт Олсен заявил, что в США задержали двух моряков Военно-морских сил. По его словам, в результате действий моряков "тайная военная информация оказалась в руках Китайской Народной Республики".

Спустя некоторое время Лондонская полиция заявила о задержании двух мужчин в соответствии с законом "О государственной тайне". Сообщается, что они сотрудничали с китайскими кураторами.

Также в декабре прошлого года Австралийский суд признал жителя Мельбурна, который ранее занимал видные должности в китайских общественных объединениях, виновным в планировании акта иностранного вмешательства.