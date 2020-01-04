Представлений новий прокурор Рівненської області

Заступник Генерального прокурора Віктор Чумак у п’ятницю, 3 січня 2020 року представив колективу прокуратури Рівненської області нового керівника Антона Войтенка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Зазначається, що Войтенко подякував за виявлену довіру та запевнив, що на займаній посаді докладе максимум зусиль для ефективного виконання органами прокуратури Рівненщини законодавчих функцій.

Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Вищу юридичну освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року. За цей час обіймав різні посади, у тому числі керівні.

До призначення на посаду прокурора Рівненської області обіймав посаду начальника управління нагляду за додержанням законів, виконанням судових рішень у кримінальному провадженні та при проведенні оперативно-розшукової діяльності військової прокуратури Центрального регіону України.

Нагадаємо, 3 грудня заступник генерального прокурора Віктор Чумак також представив колективу прокуратури Тернопільської області нового керівника Петра Бойка.

РБК-Україна писало, що з 2 січня 2020 року в Україні зафункціонував Офіс генерального прокурора (ОГП), який прийшов на зміну Генеральній прокуратурі.