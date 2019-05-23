У представництві НАТО назвали п'ять пріоритетів для України

Після прийняття закону "Про нацбезпеку" в Україні мають ухвалити пакет законопроектів за п'ятьма напрямками. Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, передає кореспондент РБК-Україна.

Представник НАТО відзначив, що закон про національну безпеку має бути трансформований і інтерпретований у законодавчі акти й інші положення.

"Це вимагає розробку пакету законопроектів. Ми бачимо п'ять напрямів, які є негайними і пріоритетними. Це закон про новий комітет з контролю, закон про СБУ, закон про оперативно-розшукову роботу. Закон про охорону державної таємниці, п'яте - це реформування оборонної промисловості",- заявив Вінніков.

З його слів, радники НАТО залучені у консультаціях по всім цим напрямкам

"Ми готові пришвидшити і інтенсифікувати нашу участь. Найважливішими є перші два напрями. Це парламентський контроль та реформа СБУ", - додав він

Нагадаємо, Верховна рада України ухвалила закон "Про національну безпеку" в червні 2018 року. Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони у відповідності до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, проведеного в лютому 2019 року на референдумі за вступ до ЄС проголосують 70% його учасників, за вступ до НАТО - 56%.